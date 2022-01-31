Закрытые паевые инвестфонды Сбера в 2021 году выплатили рекордный доход

Закрытые паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в недвижимость под управлением Сбер Фонды Недвижимости и Сбер Управление активами, в 2021 году выплатили своим пайщикам рекордную сумму дохода по инвестиционным паям — 5,8 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
В 2020 году эта сумма составляла 3,4 млрд рублей, в 2019 году — 2,7 млрд рублей. Крупнейшую выплату в 2021 году — 3,4 млрд рублей — осуществил фонд «Сбер — Арендный бизнес 3».
Доход пайщиков фондов, инвестирующих в недвижимость, формируется из промежуточных выплат дохода от аренды, которые осуществляются ежеквартально, а также за счет роста стоимости объекта при продаже. В прошлом году число клиентов ЗПИФов Сбера, инвестирующих в недвижимость, превысило 20 тысяч человек, стоимость чистых активов таких фондов достигла рекордных 80 млрд рублей.
Рентные фонды позволяют инвестировать как в российскую, так и в зарубежную коммерческую недвижимость. Так, фонд «Зарубежный рентный бизнес» выплачивает доход в фунтах стерлингов. В его состав входят несколько крупных объектов в Великобритании — Eldon Court, Reading, административный комплекс из нескольких зданий Endsleigh Business Park и The Malt House — Manchester.
Приобрести паи можно как в офисах продаж, так и в мобильном приложении. В СберБанк Онлайн для неквалифицированных инвесторов доступен фонд «Сбер — Арендный бизнес 7», который приобретает построенные и сданные в аренду крупные объекты коммерческой недвижимости — складские и логистические комплексы, торговые и офисные центры.
Закрытые паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в недвижимость, — это инструмент коллективных инвестиций, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости. Такие фонды дают инвесторам возможность зарабатывать на регулярных арендных выплатах и защищают их вложения от инфляции.