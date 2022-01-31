Недвижимость

Просторные квартиры в ЖК «Александровский посад» предлагают псковичам

Просторные двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Александровский посад» предлагают псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Строим в Пскове».

Фото здесь и далее: пресс-служба компании «Строим в Пскове»

«Современный, новый, динамично развивающийся район. Ближайшее окружение жилого комплекса представляет собой яркий пример малоэтажной застройки и поддерживается атмосфера добрососедства и порядка», - отметили в компании.

Такой же подход планируется сохранить и в ЖК «Александровский посад», где комфортному проживанию будет способствовать и рациональная организация общественных пространств, и экологически благоприятный район.

Одно из главных достоинств жилого комплекса - удобная транспортная доступность от Запсковья, Завеличья и от исторического центра Пскова, а также развитая социально-бытовая инфраструктура района. В шаговой доступности находятся детский сад, магазины, автоцентры, остановки общественного транспорта и многое другое. Также в скором времени в «Александровском посаде» планируется возведение школы, спортивной площадки и торгового центра.

«ЖК ”Александровский посад” – это тихий, спокойный и уютный район, а каждая квартира здесь - тщательно спланированное пространство, в котором так просто создать комфорт», - рассказали в компании.

Двухкомнатные квартиры 47,3 квадратных метра представляют собой полноценное жилье в новой планировке. Оно послужит стильным решением для жизни, работы и творчества. В квартире очень просторная кухня — 13,9 квадратных метра с выходом на балкон площадью 4 квадратных метра. А также две комнаты — 10,7 квадратных метра и 10,9 квадратных метра. Санузел в квартире - 4 квадратных метра, а прихожая - 6 квадратных метров.

ЖК «Александровский посад» дает возможность выбора расположения квартиры на северо-западную сторону дома, а также на юго-восточную для наиболее комфортного проживания.

Более подробную информацию о наличии квартир можно узнать в отделе продаж на улице Алмазной, 7 или по телефону: 8 (8112) 460-000, а также на сайте.

Застройщик: ООО СЗ «ЛИДЕРГРУПП», ИНН: 6037005574.

Разрешительная документация на сайте.