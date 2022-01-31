Недвижимость

Цены на квартиры в новостройках в России за год выросли почти на 30%

Стоимость жилья на первичном рынке в среднем по России за 2021 год выросла на 26% - до 98,9 тыс. рублей за квадратный метр. Рост цен на вторичном составил 17% - до 76,7 тыс. рублей, следует из материалов Росстата.

Статистика приводится по итогам четвертого квартала 2021 года к аналогичному кварталу 2020 года, пишет ТАСС.

Квартиры среднего качества в новостройках выросли в цене почти на 30% (до 101,3 тыс. рублей за квадратный метр), а элитные квартиры - на 19% (до 223,7 тыс. рублей за квадратный метр).

На вторичном рынке повышение цен составило от 11% на элитные квартиры (118,9 тыс. рублей за квадратный метр) до 19% на квартиры среднего качества (70,5 тыс. рублей за квадратный метр).