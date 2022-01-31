Недвижимость

Цены на ремонт квартир в России за год выросли до 35%

Цены на ремонт квартир в России выросли до 35% в сравнении с прошлым годом, сообщили участники стройотрасли. Стоимость увеличилась пропорционально как на косметическую, так и на капитальную отделку.

Это произошло из-за увеличения цен на строительные и отделочные материалы, а также удорожания услуг рабочих, в том числе из-за дефицита мигрантов, пишет газета «Известия». Сэкономить на ремонте можно, выбрав простой интерьер без излишеств, а также составив точный план всех работ, говорят эксперты.

В феврале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на ремонт жилья в России выросли на 30-35%, сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. На 35% стоимость увеличилась в Москве и других крупных городах, примерно на 20% — в регионах, подтвердила генеральный директор дизайн-студии Panova Design Ирина Панова.

По данным коммерческого директора дизайн-бюро «Идея Плюс» Самира Джафарова, в среднем цены выросли более, чем на 25%. Ремонт одного квадратного метра подорожал на 13-20%, добавил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

Стоимость косметической и капитальной отделки поднялась одинаково, уточнил Самир Джафаров. Это связано как с подорожанием услуг строительных бригад из-за их дефицита на рынке, так и стройматериалов, уточнил Антон Сауков.

«Один из важных факторов роста цен — дефицит рабочей силы на рынке. Почти 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров», — отметил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

За последние полгода цена металлоизделий выросла на 67%, утеплителя минераловатного — на 48%, кирпича —на 59%, перечислил первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Дефицит таких ресурсов испытывают 94% застройщиков, добавил он. В целом, за год разные строительные и отделочные материалы подрожали от 20% до 250%, сказала Ирина Панова.

Чтобы соблюсти баланс между ценой и качеством в ремонте, нужно вложить средства в основополагающее: кухня, сантехника, полы, советует Ирина Панова. На остальном можно сэкономить, полагает эксперт.