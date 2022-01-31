Недвижимость

Эксперты ожидают повышения ставок по ипотеке до 15%

Полная стоимость ипотеки в России в январе резко снизилась — до 9,2%, однако уже в ближайшее время тренд развернется и показатель может достичь 15%, рассказали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно данным компании, показатель в январе упал на 3,8 процентного пункта — до 9,2%. Месяцем ранее полная стоимость ипотечного кредита в России составляла 13%, что было максимумом с 2015 года.

«Снижение значения ПСК по ипотеке в январе по сравнению с почти что рекордным для последних месяцев значением в декабре связано, в первую очередь, с оформлением договоров по ранее одобренным ипотечным заявкам, которые подавались тогда, когда ставки были на более низком уровне. Потребители стали торопиться реализовать поданные ранее заявки на ипотечные кредиты в связи с ожидаемым ростом ставок», — цитирует гендиректора компании Олега Лагуткина РИА Новости.

Другим драйвером снижения показателя стали программы субсидирования и поддержки ипотечного кредитования, начиная от государственных и заканчивая маркетинговыми предложениям в рамках акций застройщиков и банков.

«Скорее всего, падение в январе — это временный фактор, который будет нивелирован в самое ближайшее время. Значение ПСК вернется к уже показанным 13% и вполне может достичь 15%", — заключил Лагуткин.