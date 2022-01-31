Недвижимость

Сбер назвал регионы-лидеры по объему выдачи льготной ипотеки за год

С февраля 2021 года по январь 2022 года Сбер выдал 169,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 466,8 млрд рублей в рамках программы «Господдержка 2020». Наибольшая востребованность программы «Господдержка 2020» зафиксирована в Москве и области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Доля выдачи ипотеки по льготной программе составила 15% от общего количества ипотечных кредитов по всем программам банка.

«Льготная ипотека с господдержкой — это уникальная программа, которой уже воспользовались тысячи клиентов Сбера. Ранее по программе льготной ипотеки мы снизили первоначальный взнос до 15% стоимости жилья и увеличили срок кредотования до 30 лет. Кроме того, в 2021 году программа была расширена. У клиентов появилась возможность оформить кредит на строительство или приобретение частного дома. Нововведения позволили нашим клиентам выбрать еще более комфортные условия кредитования и снизить финансовую нагрузку», - рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Наибольшая востребованность программы «Господдержка 2020» зафиксирована в Москве и области — здесь Сбер за год выдал 15,3 тысячи ипотечных кредитов. В Санкт-Петербурге на льготных условиях приобрели 11,4 тысячи объектов недвижимости. Программой господдержки воспользовались более 8 тысяч жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Топ-5 регионов по спросу на данную ипотечную программу замыкают Краснодарский край — 6,3 тысячи ипотечных кредитов и Республика Башкортостан — 5,2 тысячи ипотечных кредитов.

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