Недвижимость

В Пскове сдали новую 16-этажку

Новая высотка «Панорама Холл» на Завеличье введена в эксплуатацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в группе компаний «ЛУГ».

Жилой дом на 16 этажей расположен на улице Димы Яковлева, 4. Застройщик подчеркивает, что видовые квартиры в новостройке имеют индивидуальные характеристики.

В ближайшее время начнется процесс подписания документов и выдача ключей новоселам. График для владельцев квартир будет опубликован в сообществе «Новострой 60 | Квартиры в новостройках» в соцсети «ВКонтакте».

Подробности по телефону 8 (8112) 793-793 и на сайте застройщика.