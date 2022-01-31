Псковичей предупредили об опасности сайтов-двойников Росреестра

Десять сайтов-двойников, которые предоставляют выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), заблокировали с начала 2022 года, еще 13 административных исков находятся на рассмотрении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росреестра по Псковской области.
В ведомстве жителей региона в очередной раз предостерегают от использования сайтов-двойников настоящего интернет-ресурса Росреестра. Эксперты отмечают, что мошенники используют в составе своего сайта похожие доменные имена, добавляют лишние знаки (точки, тире).
«Гражданам необходимо быть более внимательными и обращаться только к официальному сайту Росреестра, публичной кадастровой карте», - подчеркнули в ведомстве.
В Росреестре добавили, что в интернет-пространстве получили значительное распространение сайты по заказу выписок из ЕГРН.
В целом за все время заблокировано более 200 сайтов-двойников.
Законодательство не предусматривает предоставление сведений из ЕГРН сторонними лицами. В 2021 году был установлен запрет на создание и функционирование сайтов и мобильных приложений, предоставляющих сведения из ЕГРН в виде выписок. При этом данный запрет не затрагивает профессиональных участников рынка, использующих сведения ЕГРН для подготовки аналитики об объектах недвижимости.