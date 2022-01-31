Недвижимость

Псковичей предупредили об опасности сайтов-двойников Росреестра

Десять сайтов-двойников, которые предоставляют выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), заблокировали с начала 2022 года, еще 13 административных исков находятся на рассмотрении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росреестра по Псковской области.

В ведомстве жителей региона в очередной раз предостерегают от использования сайтов-двойников настоящего интернет-ресурса Росреестра. Эксперты отмечают, что мошенники используют в составе своего сайта похожие доменные имена, добавляют лишние знаки (точки, тире).

«Гражданам необходимо быть более внимательными и обращаться только к официальному сайту Росреестра, публичной кадастровой карте», - подчеркнули в ведомстве.

В Росреестре добавили, что в интернет-пространстве получили значительное распространение сайты по заказу выписок из ЕГРН.

«Эти сайты предоставляют платно ложную информацию, сами устанавливают расценки за выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Росреестр не несет ответственность за предоставленные ресурсами сведения и уже более двух лет успешно ведет деятельность по пресечению незаконной посреднической деятельности», - заметила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

В целом за все время заблокировано более 200 сайтов-двойников.

Законодательство не предусматривает предоставление сведений из ЕГРН сторонними лицами. В 2021 году был установлен запрет на создание и функционирование сайтов и мобильных приложений, предоставляющих сведения из ЕГРН в виде выписок. При этом данный запрет не затрагивает профессиональных участников рынка, использующих сведения ЕГРН для подготовки аналитики об объектах недвижимости.