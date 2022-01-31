Недвижимость

В России появится новый вид выписки из ЕГРН

Новый вид выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – сведения об установленных в пользу отдельного лица ограничения прав и (или) обременениях объекта недвижимости – введут с 1 января 2023 года. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области, речь идет о сведениях об ограничениях прав и обременениях на все объекты недвижимости конкретного гражданина.

Фото: пресс-служба управления Росреестра по Псковской области

«Выдавать новую выписку начнут с 2023 года, данные сведения могут быть предоставлены только правообладателям, их представителям, залогодержателям или имеющим право на наследование объекта, а также некоторым, установленным законом категориям лиц, например, судам, правоохранительным органам, судебным приставам, арбитражным управляющим», – рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.

С помощью новой выписки можно будет получить информацию по установленным в пользу отдельного лица ограничениям прав, таких как ипотека, аренда, рента и сервитут. То есть имеющие право на такую выписку смогут узнать, есть ли у конкретного гражданина ипотечный кредит и сдает ли он свою недвижимость в аренду официально.

В выписке также будет указано, пользуется ли гражданин объектом по договору ренты и не попадает ли недвижимость под сервитут (право пользования чужой собственностью, может распространяться на нежилое и жилое помещения и земельный участок).

Данная выписка позволит гражданам получать максимально объективную информацию об обременениях объекта недвижимости.