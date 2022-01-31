Недвижимость

В Госдуме предложили расширить семейную ипотеку

Фракция ЛДПР совместно с более чем 300 представителями бизнес-сообществ и отраслевых объединений из 85 субъектов РФ направила инициативу о расширении семейной ипотеки в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом пишет газета «Известия».

Авторы обращения также призвали снизить процентную ставку НДФЛ для стройкомпаний, ввести мораторий на штрафы за просрочку исполнения контрактных обязательств, рассказал первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ, член ЛДПР Владимир Кошелев.

«Кроме того, мы предлагаем продлить действие пониженных ставок страховых взносов (сейчас снижены с 30% до 15% — ред.) для субъектов МСП на 2022 год. А также распространить их на крупных производителей», — уточнил парламентарий.

Также предлагается создать цифровую платформу для мониторинга спроса и предложения на стройматериалы, добавил Владимир Кошелев.

Доступные кредиты — важнейший фактор стабильного развития отрасли, напомнил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Льготные ипотечные программы, введенные государством, уже хорошо зарекомендовали себя, эти меры помогут потребителю и рынку, согласен директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.