Недвижимость

Стоимость услуг риелторов в России предложили зафиксировать

Стоимость стандартного перечня услуг риелторов предложили зафиксировать. Причина появления депутатской инициативы, направленной в «Дом.РФ», — в росте мошеннических схем с жильем. Под видом агентов злоумышленники вовлекают россиян в опасные сделки, говорится в письме представителя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, руководителя рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александра Якубовского.

Предложение поддерживают эксперты ОНФ и «Деловой России». Определение стандартов стоимости услуг риелторов и перечня системообразующих компаний отрасли поможет обелить рынок, считают специалисты.

В условиях санкций, которые повлекли финансовую и экономическую нестабильность, люди массово выводят накопления из банков и направляют их, в том числе, на покупку жилья, отмечается в обращении.

«На этом фоне активизируются преступники, которые под видом риелторов вовлекают граждан (РФ - ред.) в опасные сделки с недвижимостью. Мы фиксируем рост таких обращений», — цитирует Александра Якубовского газета «Известия».

Например, после начала спецоперации РФ на Украине и в Донбассе число фейковых объявлений о продаже жилья в интернете по низкой стоимости выросло на 20%, заметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Используя такую схему, мошенники зачастую просят перевести аванс, а потом скрываются, пояснил он. Также могут продавать квартиры одиноких пенсионеров, которые уже умерли.

«В целом, чистота сделок в условиях турбулентности во многом зависит от профессионализма риелторов, что ставит вопрос о необходимости разработки комплексных мер по "обелению рынка" риелторских услуг», говорится в письме парламентария.

Предлагается на базе Консультационного центра «Дом.РФ» совместно с «Единой Россией», а также участниками риелторского сообщества проанализировать ситуацию на рынке недвижимости. Затем, на основе мониторинга, выработать критерии добросовестной деятельности риелторов, в том числе их ответственности за «чистоту» сделок, разработать стандарты их работы и стоимости услуг, объяснил Александр Якубовский.

В «Дом.РФ» сообщили, что приняли обращение в работу. Госкомпания поддерживает инициативу о создании специальной рабочей группы с участием депутатов ГД, а также участников рынка недвижимости. Также целесообразно привлечь представителей ЦБ и Роспотребнадзора, добавили там.