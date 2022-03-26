Недвижимость

Вложить средства в торговый комплекс предлагают псковичам

Псковичам, планирующим инвестиции в недвижимость, предлагают приобрести здание торгового комплекса.

Фото: ООО «Эстейт Менеджмент»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Эстейт Менеджмент», согласно правилам успешного ведения бизнеса, для получения гарантированной прибыли от коммерческой недвижимости должно быть соблюдено несколько обязательных условий: расположение торгового комплекса в шаговой доступности от жилого массива, наличие якорного и нескольких дополнительных арендаторов торговых площадей.

Так, выставленный на продажу в городе Пскове на улице Николая Васильева, 38 кирпичный двухэтажный торговый комплекс обладает всеми необходимыми характеристиками. На первом этаже разместился якорный арендатор - супермаркет «Магнит», торговые площади на втором этаже также сдаются в аренду.

Площадь предлагаемого к продаже здания 2007 года постройки составляет 2 426 квадратных метров с земельным участком 1 404 квадратных метра, полезная площадь - 948,8 квадратных метра. Все инженерные коммуникации находятся в отличном, рабочем состоянии, отметили в компании. В здании централизованная канализация, электроснабжение и водоснабжение, а отопление осуществляется от газовой котельной.

Подробности можно узнать на сайте и по телефону: 8-800-1003-203 (звонок бесплатный).