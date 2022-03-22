Недвижимость

Пять новостроек поставил на кадастровый учет псковский Росреестр в марте

Темпы строительства жилья в Псковской области превышают аналогичные показатели прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росреестра по Псковской области.

В марте на кадастровый учет поставили пять многоквартирных домов, четыре из них расположены в Псковском районе и один объект в Пскове. Из указанных многоквартирных домов наибольший по площади и количеству квартир расположен в Пскове, его площадь составляет коло 23 тысяч квадратных метров, количество квартир - 382, а самый высокий – 17-этажный – возведен в деревне Борисовичи Псковского района.

Глава государства подписал закон, предусматривающий второй пакет антикризисных мер, в том числе направленный на поддержку строительной отрасли. Среди них сокращение сроков процедур по правилам землепользования и застройки, а также документам территориального планирования, что позволит уменьшить инвестиционно-строительный цикл. В документе также учтены особенности земельных отношений, кадастрового учета и регистрации прав в 2022 году.

«Указанные поправки направлены на минимизацию случаев приостановок и отказов в регистрации, и, как следствие, дают возможность ускорить темпы строительства в регионе», – отметила руководитель псковского управления Росреестра Олеся Ребеко.