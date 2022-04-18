Недвижимость

В регионах могут запустить проекты доступной малоэтажной застройки

В 14 регионах, в числе которых Московская и Ленинградская области, Алтайский, Краснодарский край, Крым и другие субъекты, могут запустить пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке. Предполагается, что девелоперы будут возводить дома с использованием типовых конструктивных элементов. Общественный совет при Минстрое совместно с Российским союзом строителей направили в министерство такое предложение.

Как рассказал заместитель председателя общественного совета при Минстрое, член рабочей группы Российского союза строителей Олег Бетин, разработаны типовые элементы: деревянные, железобетонные, металлические, из ДСП и другие. Их можно использовать в разных вариациях. Также есть проекты домов, поселений, обеспечения социальными объектами, инфраструктурой, пишет газета «Известия».

Есть желающие воспользоваться этими разработками девелоперы. Но на местах зачастую слишком сложно преодолеть административные и бюрократические барьеры, подчеркнул он.

«Регионам требуется помощь в налаживании этого процесса, дорожная карта и сопровождение при реализации проектов. Поэтому нужны соответствующие региональные операторы, регулирующие работу. Также следует, чтобы Минстрой курировал стройку на федеральном уровне», — пояснил Олег Бетин.

По его словам, девелоперы, используя типовые конструкции, смогут снизить себестоимость стройки: это элементы заводской готовности, которые на месте нужно просто собрать.