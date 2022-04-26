Недвижимость

Уточнен размер арендной платы за использование земельных участков в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов приняли законопроект, касающийся ставок арендной платы за использование находящихся в областной собственности земельных участков. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения приводят виды разрешенного использования земельных участков в соответствие с федеральным классификатором.

Для автотранспортных предприятий коэффициент для определения размера арендной платы уменьшен до 0,3%. Снижение ставки арендной платы позволит автотранспортным предприятиям сэкономить в текущем году около 1,6 млн рублей.

При снижении ставки арендной платы до 0,3% от кадастровой стоимости начисления по арендной плате за земельные участки на 2022 год составят 350,3 тыс. рублей.

По другим сферам существенных изменений не произойдет.

Парламентарии единогласно поддержали законопроект в двух чтениях.