Недвижимость

Доля студий в новостройках России выросла за год на 58%

В апреле 2022 года по сравнению с тем же месяцем прошлого доля компактных квартир на первичном рынке жилья в России выросла на 58%. Об этом сообщили аналитики системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.

Речь идет о студиях площадью до 30 квадратных метров на территории 12 ключевых субрынков недвижимости, в числе которых Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область и другие, пишет газета «Известия». Среди регионов, где доля студий растет особенно заметно, — Татарстан, Краснодарский край, Новосибирская область, Башкирия, Самарская область, рассказали эксперты.

На студии приходится порядка 14% всего первичного рынка страны, сказали в «Авито Недвижимость». По итогам марта в целом по стране на продажу было выставлено на 39% больше студий, чем годом ранее: это самый быстрорастущий в объемах предложения тип квартир, сказали в пресс-службе компании. В крупных городах в конце апреля продавалось на 52% больше студий, чем в то же время в 2021-м, добавили аналитики.

По информации «Циана», год назад первичное жилье площадью до 30 «квадратов» составляло 11% от всего предложения новостроек в России, сегодня показатель равен 12%.