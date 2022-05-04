Недвижимость

Преимущества покупки жилья с готовой отделкой назвал эксперт

Жилье с готовой отделкой сейчас покупать выгодно, поскольку ремонт подорожал. Об этом сообщил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Как пишет агентство «Прайм», со стройматериалами ситуация не самая приятная — как минимум на 30% выросли цены уже более чем на 200 позиций. Где-то, в особо дефицитных категориях, рост доходит до 100-150%, в основном, это касается импортных изделий и материалов — от мрамора до сантехники. По мнению специалиста, какая-то часть дефицитных товаров будет замещаться поставками из Китая, но полностью заместить европейские товары все равно полноценно не выйдет.

«При этом сказать, что недвижимость из-за роста стройматериалов может взлететь в цене, нельзя — с рынка просто уйдет спрос, даже на клубные дома и элитное жилье», — отметил Николай Вавилов.

Если речь идет об уже заключенных договорах долевого участия, то, по его мнению, пересмотреть их совершенно точно не получится. Эконом-класс не столь зависим от импортных материалов, да и большинство девелоперов находятся на почти полном самообеспечении стройматериалами за счет дочерних предприятий. «А вот что может сильно подорожать, так это ремонт», — считает Николай Вавилов.

Поэтому здесь в выигрыше окажутся покупатели новостроек, которые приобрели жилье с предчистовой или с чистовой отделкой. Ведь, несмотря на то, что на оптовые закупки материалов для ремонта у застройщиков есть большие скидки, какие-то из заказов просто не могут дойти до России из-за сбоев в логистике. Так что, в жилье с отделкой рост может быть чуть выше — в пределах 5%. На вторичке этот кейс никак не отразится, пояснил эксперт.