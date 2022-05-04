Преимущества покупки жилья с готовой отделкой назвал эксперт

Жилье с готовой отделкой сейчас покупать выгодно, поскольку ремонт подорожал. Об этом сообщил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
Как пишет агентство «Прайм», со стройматериалами ситуация не самая приятная — как минимум на 30% выросли цены уже более чем на 200 позиций. Где-то, в особо дефицитных категориях, рост доходит до 100-150%, в основном, это касается импортных изделий и материалов — от мрамора до сантехники. По мнению специалиста, какая-то часть дефицитных товаров будет замещаться поставками из Китая, но полностью заместить европейские товары все равно полноценно не выйдет.
Если речь идет об уже заключенных договорах долевого участия, то, по его мнению, пересмотреть их совершенно точно не получится. Эконом-класс не столь зависим от импортных материалов, да и большинство девелоперов находятся на почти полном самообеспечении стройматериалами за счет дочерних предприятий. «А вот что может сильно подорожать, так это ремонт», — считает Николай Вавилов.
Поэтому здесь в выигрыше окажутся покупатели новостроек, которые приобрели жилье с предчистовой или с чистовой отделкой. Ведь, несмотря на то, что на оптовые закупки материалов для ремонта у застройщиков есть большие скидки, какие-то из заказов просто не могут дойти до России из-за сбоев в логистике. Так что, в жилье с отделкой рост может быть чуть выше — в пределах 5%. На вторичке этот кейс никак не отразится, пояснил эксперт.