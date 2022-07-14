Михаил Ведерников обсудил с Еленой Полонской расселение аварийного дома в Плюссе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с советником по социальным вопросам Еленой Полонской расселение аварийного дома в Плюссе, где произошло обрушение балконов.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«Сделаем все, чтобы максимально оперативно расселить аварийный дом, - отметил он в своем Telegram-канале. - Для одного из жильцов, директора местной школы, администрация района уже нашла муниципальное жилье. Сейчас идет активная подготовка к началу учебного года, поэтому в этой части нужно было закрыть вопрос как можно быстрее».
Губернатор рассказал, что поблагодарил Елену Полонскую за то, что она активно и профессионально включилась в решение целого ряда проблемных вопросов. «Работаем», - добавил Михаил Ведерников.
Напомним, обрушение балконов трехэтажного панельного дома в Плюссе произошло 4 июля.
Впоследствии, после признания дома аварийным, было принято решение его снести.