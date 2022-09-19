Недвижимость

Алла Пугачева выставила на продажу особняк за миллиард рублей

Певица Алла Пугачева выставила на продажу принадлежащий ей и ее супругу, шоумену Максиму Галкину*, особняк в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что стоимость особняка оценивается в 1 миллиард рублей. Пока что желающих купить шестиэтажный замок в Подмосковье не нашлось. По данным канала, в настоящее время в доме живет и присматривает за ним внук певицы Никита Пресняков.

Кроме того, сообщается, что артистка посетила гимназию в Липках, где учились ее дети. Она попросила подготовить для нее личные дела, табели успеваемости, медкарты, а также сведения о грамотах и наградах Гарри и Лизы, которые 1 сентября пошли в третий класс.

Ранее сообщалось, что певица обратилась к Минюсту c просьбой признать ее иноагентом.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.