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Недвижимость

Страховка ипотеки: что это такое и какие выгоды для заемщика

24.10.2022 14:40|ПсковКомментариев: 0

О собственном жилье мечтают многие. Но не у каждого есть достаточно финансовых средств для покупки даже однокомнатной квартиры. На помощь приходит ипотечное кредитование: вы покупаете жилье в кредит на условиях банка. А поскольку речь идет о солидных суммах, на выплату ипотечного кредита может понадобиться до 20 лет. Понятно, что за это время может случиться многое: стихийные бедствия, пожары или разрушения, болезни заемщика и так далее. Соответственно, одним из обязательных условий оформления ипотеки является ее страхование.

Ипотечное страхование в Тинькофф банке

Данный вид страхования выгоден как для заемщика, так и для кредитора. Первый, в случае наступления страховых рисках получает финансовую компенсацию от СК, за счет которой может погасить задолженность перед банком. Если вас интересует страховка ипотеки на наиболее выгодных и приемлемых условиях, подробную информацию можно найти на сайте Тинькофф банка. Если у вас имеется данный полис, ипотечный кредит можно оформить практически в любом банке России.

Какие преимущества получает клиент, оформляя страховку именно в Тинькофф банке:

  • сумма компенсации в случае нанесения вреда здоровью или залоговой недвижимости страхователя достигает 15 миллионов рублей;
  • оформление в онлайн-режиме, при этом нет необходимости проходить стандартную медицинскую диагностику и собирать объемный пакет документов;
  • клиенты Тинькофф банка получают кэшбэк 10-15 процентов в зависимости от стоимости полиса;
  • круглосуточная поддержка агента для решения вопросов;
  • гарантированная финансовая защита заемщика.

Для оформления полиса достаточно заполнить небольшую анкету и указать страховые риски. Стоимость списывается с платежной карты, а сам документ приходит на электронную почту в виде файла для распечатки и предъявления по месту оформления ипотечного кредита.

От каких рисков защищает страхование ипотеки

В анкете перечислены возможные виды рисков. Так, сама недвижимость может пострадать от различных непредвиденных причин. Не стоит пренебрегать и рисками для самого заемщика. Например, никто не застрахован от безработицы или утраты трудоспособности по причине болезни или травматизма на рабочем месте. Если по каким-либо причинам страхователь будет не в состоянии платить по кредиту, Тинькофф банк гарантирует погашение ипотеки без задержек и пени. Оформить данный страховой продукт можно на сайте банка по ссылке.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Теги: #Тинькофф Банк
Источник: Псковская Лента Новостей
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