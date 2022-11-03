Недвижимость

Дом причта на улице Коммунальной в Пскове передали храму Святых Жен Мироносиц

Здание Дома причта на улице Коммунальной, 13 в Пскове передали в собственность прихода храма Святых Жен Мироносиц. Об этом с очередной 4-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, которая проходит сегодня, 3 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Здание и земельный участок находились в муниципальной собственности. В 1995 году после реставрации здание вместе с участком были переданы приходу для размещения православной школы регентов.

Сейчас в здании проходят занятия воскресной школы, репетиции хора, работают кружки, размещается ризница храма Святых Жен Мироносиц. В целом, начиная с 1995 года, здание Дома причта использовалось религиозной организацией в уставных целях.