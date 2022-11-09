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Псковский электромашиностроительный завод приобрёл земельный участок в областном центре

11.11.2022 10:35|ПсковКомментариев: 0

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях продало акционерному обществу «Псковский электромашиностроительный завод» (АО «ПЭМЗ») земельный участок на территории города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Росимуществе.

Фото: rosim.gov.ru

Общая площадь участка составляет 57 733 квадратных метров. На нем уже расположены пять зданий покупателя, в которых ведется производственная деятельность.

АО «ПЭМЗ» специализируется на разработках и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока мощностью до 300 кВт и аппаратов для различных отраслей промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транспорта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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