Недвижимость

Сбербанк зафиксировал восстановление спроса на ипотечные кредиты на Северо-Западе

Положительная динамика по выдачам ипотеки в СЗФО наблюдается с июня 2022 года. По итогам октября количественные показатели ипотечного кредитования вернулись к среднему значению первых двух месяцев этого года. Наиболее востребованной остаётся ипотека на вторичное жильё, на долю которой приходится две трети от общего числа выдач (октябрь – 67%, за 10 месяцев – 61%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

В абсолютных цифрах в октябре Сбер выдал жителям Северо-Запада кредиты на 27,4 млрд рублей. Подрос и портфель жилищного кредитования достигнув 900 млрд рублей, это на 17% больше чем годом ранее.

Растущая популярность ипотеки объясняется, прежде всего, выгодными условиями и разнообразием специальных программ, в том числе с государственной поддержкой.

Так, в конце октября Сбер продлил «Семейную ипотеку» в соответствии с решением правительства РФ. Клиенты банка могут заключить кредитный договор на приобретение жилья по льготной ставке до 1 июля 2024 года. Чтобы родители могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.

Также по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» наряду с приобретением или строительством жилых домов теперь доступно кредитование квартир и таун-хаусов от индивидуальных предпринимателей. При этом ИП должен быть первым и единственным собственником жилья и осуществлять строительную деятельность.

Текущие ставки на ипотеку Сбера ниже уровня 2019 года:

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