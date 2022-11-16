Недвижимость

Комитет Госдумы одобрил законопроект о льготном НДФЛ при продаже земли для улучшения жилищных условий

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который освобождает семьи с двумя детьми и более от НДФЛ при продаже земли и хозяйственных построек на ней в том случае, если средства пойдут затем на улучшение жилищных условий.

Документ (N196446-8) был внесен в парламент депутатами в сентябре, уточняет «Интерфакс».

Согласно действующему законодательству, от НДФЛ при продаже квартиры, дома могут быть освобождены семьи, где есть два и более ребёнка в том случае, если они в этом же календарном году направили средства на покупку иного, более дорогого жилья (стоимостью до 50 млн рублей по кадастру). Данная норма была введена с 2021 года. При этом при разработке закона не было учтено, что в случае продажи дома одновременно продается земельный участок, на котором расположен он и хозяйственные постройки. В итоге сейчас средства от продажи дома данной категорией граждан освобождаются от НДФЛ, а от продажи земельного участка и построек - нет.

«Зачастую бывает так, что стоимость самого земельного участка оказывается выше, чем жилого дома. Следовательно, налог на доход от продажи земельного участка имеет внушительный размер, и средства от продажи дома идут на его погашение. Таким образом, существующая система налогообложения не позволяет в полной мере вложить всю полученную сумму для улучшения своих жилищных условий, и прежде всего детей, поскольку в этом случае приходится платить налог с дохода от продажи земли», - говорится в пояснительной записке к документу.

В случае принятия норма закона будет распространяться на доходы, полученные начиная с 2022 года.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 23 ноября.