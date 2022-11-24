Часть береговой полосы изъяли из собственности жителя Пустошкинского района

Часть береговой полосы озера Галузино изъяли из незаконного владения у жителя Пустошкинского района по иску природоохранной прокуратуры. Об этом этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.
По обращению местного жителя прокуратура провела проверку исполнения водоохранного законодательства при использовании земельных участков в деревне Галузино Пустошкинского района. В результате проверки было установлено, что принадлежащий одному из местных жителей земельный участок частично расположен в границах береговой полосы озера Галузино.
Решением Опочецкого районного суда исковые требования природоохранной межрайонной прокуратуры удовлетворены, из незаконного владения собственника в пользу Российской Федерации истребована часть земельного участка.