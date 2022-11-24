Недвижимость

Более 20 квартир планируют купить для детей-сирот в Пскове в 2023 году

24 квартиры планируют купить для детей-сирот в Пскове в 2023 году. Об этом с очередной 5-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 25 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Предусмотрена закупка квартир для детей-сирот, в 2023 году это 24 квартиры, а также 40 квартир в плановом периоде (2024-2025 годах – ред.). Всего - 64 квартиры на общую сумму 249,5 млн рублей», - выступила на сессии начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Депутаты поддержали данное предложение и приняли бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении.