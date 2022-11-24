Недвижимость

Нужно расселять аварийное жилье и переселять людей из трущоб, заявил Путин

Нужно расселять аварийное жилье - переселять людей из трущоб, заявил президент России Владимир Путин в среду на видеоконференции с участием членов правительства и представителей региональных властей по поводу завершения реконструкции социальных объектов. Мероприятие транслирует «Россия 24», пишет РБК.

«В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал внимание коллег», - подчеркнул он, говоря о планах посмотреть в режиме видеоконференции жилье, построенное для тех, кого расселяют из аварийного жилья в Архангельске.

«Крайне чувствительными» темами он назвал благоустройство дворов и ремонт коммунальных объектов в регионах. «Нужно добиваться более высокого масштаба, более высокой динамики», - считает президент.