Недвижимость

Эксперт перечислил способы для защиты дачи от воров зимой

Большинство владельцев загородных участков начинают дачный сезон 1 мая и заканчивают в ноябре, отметил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. Когда дома остаются без присмотра, возникает риск проникновения в них разных антисоциальных элементов, поэтому важно заранее позаботиться о мерах безопасности, предупредил он.

«Дачу можно защитить разными способами. Например, особо ценное имущество лучше забирать в надежное место. Есть разные условия хранения, даже есть услуга предоставления склада в аренду. Туда на зиму можно вывезти дорогостоящее оборудование: бензокосилки, электрический инструмент. Плюсов сразу два: нет риска, что украдут, и эта вещь будет храниться при плюсовой температуре. Цены достаточно лояльные», – приводит слова Мезенцева радио Sputnik.

Другой выход – оплатить подключение сигнализации и услуги вневедомственной охраны, продолжил эксперт. Кроме того, можно установить видеокамеру или ее муляж, добавил он.

«Есть огромный диапазон по ценам, по качеству изображения. Когда в поселке от 20 домов, можно установить полноценную систему видеонаблюдения, чтобы в режиме онлайн записывать происходящее. Закон требует также установить таблички, что на территории ведется видеонаблюдение. Такие таблички всегда отпугивают потенциальных жуликов. Если средств на видеонаблюдение нет, можно купить муляж видеокамеры. Жулик никогда не полезет под видеокамеру, проверять окажется себе дороже. Если эти варианты вам не подходят, как минимум можно купить табличку "Территория находится под видеонаблюдением" или "Охраняется частным охранным предприятием"», – посоветовал Мезенцев.

Также популярностью у дачников пользуются услуги страхования загородного имущества, отметил эксперт.

«Страхование загородного имущества обойдется примерно в один процент от его стоимости. Я рекомендую воспользоваться такой услугой, поскольку цена договора несопоставима с ущербом, который можно получить по разным причинам», – сказал Мезенцев.

Различные способы защиты дачного имущества можно использовать как отдельно, так и в комплексе, заключил эксперт.