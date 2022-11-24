Эксперт перечислил способы для защиты дачи от воров зимой

Большинство владельцев загородных участков начинают дачный сезон 1 мая и заканчивают в ноябре, отметил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. Когда дома остаются без присмотра, возникает риск проникновения в них разных антисоциальных элементов, поэтому важно заранее позаботиться о мерах безопасности, предупредил он.
«Дачу можно защитить разными способами. Например, особо ценное имущество лучше забирать в надежное место. Есть разные условия хранения, даже есть услуга предоставления склада в аренду. Туда на зиму можно вывезти дорогостоящее оборудование: бензокосилки, электрический инструмент. Плюсов сразу два: нет риска, что украдут, и эта вещь будет храниться при плюсовой температуре. Цены достаточно лояльные», – приводит слова Мезенцева радио Sputnik.
Другой выход – оплатить подключение сигнализации и услуги вневедомственной охраны, продолжил эксперт. Кроме того, можно установить видеокамеру или ее муляж, добавил он.
Также популярностью у дачников пользуются услуги страхования загородного имущества, отметил эксперт.
Различные способы защиты дачного имущества можно использовать как отдельно, так и в комплексе, заключил эксперт.