Недвижимость

Россиянам объяснили причины снижения стоимости квартир в новостройках

Средние цены на новостройки снижаются за счет того, что почти половина предложения в них экспонируется с дисконтом, размер которого достиг 10%.

Подогревать спрос начали опасения относительно завершения программы льготной ипотеки, но на цены это пока не влияет — их сдерживает растущий объем предложения. Впервые за долгое время колебания стоимости новостроек начинают зависеть от рыночных факторов, а не внешних потрясений.

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале декабря составила 137,6 тыс. руб. за кв. м. Показатель практически не изменился относительно предыдущего месяца: снижение менее 0,1%. Рост относительно декабря прошлого года 18,8%.

Такие данные приводит «Циан.Аналитика». Согласно подсчетам «Этажей», новостройки в среднем в России за месяц подешевели на 1%, до 101,5 тыс. руб. за кв. м. Одновременно это значение превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 14,6%. В «Авито Недвижимости» среднюю стоимость лота в российских новостройках оценивают в 5,9 млн руб. За месяц она снизилась на 0,5%, но за год выросла на 13,4%, сообщает «Коммерсантъ».