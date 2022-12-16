Недвижимость

Покупатели квартир в проблемных домах смогут подавать заявления на возмещение через Госуслуги

Покупатели квартир в проблемных домах смогут подавать заявления на выплату возмещения через портал госуслуг. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Предполагается, что такая возможность появится у дольщиков в середине 2023 года.

Для того чтобы подать заявление, потребуется:

войти в личный кабинет на портале госуслуг;

подписать заявление, используя простую или усиленную электронную подпись.

Заполнять заявление не потребуется, так как все данные будут загружены автоматически из профиля пользователя.

Решение позволит ускорить оформление выплат участникам долевого строительства, не получившим свои квартиры из-за застройщиков-банкротов, отметили в правительстве.

Сейчас заявление на возмещение можно направлять через специальную форму на сайте Фонда развития территорий, а также через «Почту России».