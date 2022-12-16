Покупатели квартир в проблемных домах смогут подавать заявления на возмещение через Госуслуги

Покупатели квартир в проблемных домах смогут подавать заявления на выплату возмещения через портал госуслуг. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Предполагается, что такая возможность появится у дольщиков в середине 2023 года.
Для того чтобы подать заявление, потребуется:
Заполнять заявление не потребуется, так как все данные будут загружены автоматически из профиля пользователя.
Решение позволит ускорить оформление выплат участникам долевого строительства, не получившим свои квартиры из-за застройщиков-банкротов, отметили в правительстве.
Сейчас заявление на возмещение можно направлять через специальную форму на сайте Фонда развития территорий, а также через «Почту России».