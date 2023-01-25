Алла Пугачёва заявила об отсутствии у неё недвижимости в России

У певицы Аллы Пугачевой не осталось недвижимости в России. Об этом примадонна заявила в интервью русскоязычному изданию, выпускаемому в Берлине для эмигрантов.
«У меня в этой стране (в России- ред.) больше не осталось недвижимости. Ни квартир, ни домов, ни замков», - приводит слова Пугачевой astsite.ru.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева выставила на продажу принадлежащий ей и ее супругу, шоумену Максиму Галкину*, особняк в подмосковной деревне Грязь.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.