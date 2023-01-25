Недвижимость

Условия льготной ипотеки смягчили для IT-специалистов

Условия льготной ипотеки смягчили для IT-специалистов. Теперь льготные кредиты станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний, а не только аккредитованных компаний, получавших налоговые льготы. Это позволит более чем в полтора раза увеличить число компаний, сотрудники которых могут взять льготный ипотечный кредит, сообщается на сайте правительства России.

Кроме того, теперь льготную ипотеку могут взять специалисты в возрасте от 18 до 50 лет (включительно), а не от 22 до 44 лет (включительно), как это было ранее. Скорректированы требования и по минимальной зарплате специалистов. Этот показатель снижен с 150 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и с 100 тысяч до 70 тысяч рублей – в остальных населённых пунктах. При этом требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними.

Кроме того, теперь минимальный размер зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту работы, но и в совокупности с работой по совместительству (также в аккредитованной IT-компании).

Ещё одно изменение касается трудового стажа специалистов. Теперь, чтобы не потерять выгодную ставку, после получения ипотеки специалисту нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее пяти лет, а не весь срок выплаты кредита. Если же сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать для него ещё полгода.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе президента в 2022 году, чтобы поддержать IT-сектор и создать комфортные условия для работников отрасли. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 млн рублей, для остальных – 9 млн рублей. Первоначальный взнос – 15%.