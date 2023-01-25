Недвижимость

Аварийный дом снесли в Новоржеве благодаря судебным приставам

Аварийный дом снесли в Новоржеве благодаря судебным приставам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

Заброшенный дом, признанный аварийным, находился в черте города на улице Карла Маркса. Он представлял опасность даже в нежилом состоянии, так как находиться внутри было небезопасно, отметили в ведомстве.

На основании решения районного суда приставы возбудили исполнительное производство об обязании районной администрации организовать работы по сносу расселенного аварийного дома. В целях исполнения судебного решения сотрудник службы применил необходимые меры принудительного характера.

Должностное лицо администрации не раз привлекалось к административной ответственности, в результате чего оплачены штрафы в размере 300 тысяч рублей. После предупреждения должника об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ, муниципальное образование приступило к исполнению решения суда.

В результате принятых мер аварийный дом снесен, строительный мусор после проведенных работ убран.