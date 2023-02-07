Недвижимость

Включить отделку квартиры в ипотеку предлагает псковичам «Монолит»

Об отделке в ЖК «Завеличенский бульвар» в классическом стиле рассказали сотрудники псковской специализированной компании-застройщика «Монолит».

Фото здесь и далее: компания-застройщик «Монолит»

«В оформлении квартиры используются светлые тона, приятные для восприятия в дневное и вечернее время. Санузел выполнен в нейтральных бежевых цветах. Мы позаботились о вашем комфорте и предусмотрели даже экран под ванну и душевую стойку. В гостиной с помощью разных видов обоев визуально выделена зона отдыха», – отметили в компании.

Работы по отделке квартиры можно включить в ипотеку.

В работы включены:

отделка пола: ламинат / керамогранит;

отделка плинтусов;

отделка стен: обои;

обустройство натяжного потолка;

установка межкомнатных дверей;

установка осветительных приборов;

установка ванны / душевой кабины;

раковины с тумбой;

унитаза, инсталляции;

смесителя, стойки для душа;

кухонный гарнитур.

О свободных квартирах и выгодных предложениях можно узнать по телефону 61-01-11 и на сайте «Монолита».