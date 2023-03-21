Недвижимость

ЖК «Завеличенский бульвар» проходит аккредитацию по военной ипотеке во всех ведущих банках

ЖК «Завеличенский бульвар» проходит аккредитацию по военной ипотеке во всех ведущих банках, работающих в этой сфере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в специализированной компании-застройщике «Монолит».

Изображение: компания-застройщик «Монолит»

«Компания "Монолит" внимательно следит за спросом на рынке новостроек, анализирует и создает подходящие предложения», – отметили сотрудники.

Среди партнеров компании:

Сбербанк,

Россельхозбанк,

ПСБ (с июля 2023 года)

«Вы можете приобрести квартиру сразу с отделкой в одном из трех доступных стилей. И никакой доплаты за бронирование», – добавили в «Монолите».

С вариантами квартир можно на официальном сайте компании, там же можно выбрать планировку и оставить заявку. Специалисты компании свяжутся с покупателем в ближайшее время, они полностью сопровождают каждую сделку, что исключает необходимость пользоваться услугами риелтора. Также о том, как приобрести квартиру в новостройке, можно узнать по телефону 61-01-11.