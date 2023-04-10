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Недвижимость

ВТБ фиксирует увеличение среднего срока ипотеки в России

18.04.2023 16:32|ПсковКомментариев: 0

ВТБ отмечает устойчивый тренд на увеличение среднего срока по жилищным кредитам среди своих клиентов. По итогам первого квартала 2023 года он достиг 25,5 лет, тогда как год назад находился на уровне 22,6 лет. При этом на долговую нагрузку заемщиков такая динамика оказывает несущественное влияние: на полное погашение кредита в среднем уходит не более 5 лет, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. 

Поступательное увеличение среднего срока по ипотеке ВТБ фиксирует как минимум последние три года. В январе-марте 2020 г. он составлял примерно 17,2 года, в первом квартале 2021-го – 18 лет, а в начале прошлого года уже 22,5 года. Сейчас он достиг в среднем 25,5 года. По данным экспертов ВТБ, одним из факторов увеличения среднего срока кредитования стало активное применение на рынке субсидированных программ застройщиков, позволяющих заемщикам пользоваться сниженной ставкой при длительном сроке финансирования.

«На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем существенную корректировку стоимости квадратного метра в России. На этом фоне предсказуемо меняется размер жилищных кредитов. Стремясь сократить ежемесячный платёж и застраховаться на случай возможного изменения жизненной ситуации, клиенты предпочитают растягивать срок ипотеки – за последние три года в среднем он вырос примерно на 8 лет. При этом на долговой нагрузке заемщиков такой шаг отражается несущественно – полное погашение кредита по-прежнему происходит намного быстрее. По статистике ВТБ, сейчас на выплату ипотеки у клиентов уходит в среднем не более пяти лет даже без учета рефинансирования», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Ранее ВТБ оценил динамику средней ставки по ипотеке в России по итогам первого квартала. По расчетам банка, за первые три месяца года она увеличилась на 1,65 пп и достигла 8,3%. Эксперты ВТБ связывают такое движение ставки с завершением «околонулевых» программ, а также с изменением условий по ряду программ с господдержкой. В дальнейшем на фоне смещения спроса клиентов на «семейную ипотеку» и адаптации рынка к новым условиям банк прогнозирует замедление роста средней ставки.

Теги: #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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