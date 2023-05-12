Недвижимость

«Гайд-парк»: Виталий Сухинский о капитальном строительстве в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 17 мая. Впервые гостем студии стал заместитель главы администрации города Пскова Виталий Сухинский. О его назначении на эту должность стало известно в ноябре прошлого года. Виталию Сухинскому поручили курировать вопросы капитального строительства и деятельность управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова.

В рамках эфира ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о капитальном строительстве в Пскове, в частности, о строительстве социально значимых объектов. Также затронули остроактуальные темы расселения из ветхого и аварийного жилья и строительства домов для детей-сирот.