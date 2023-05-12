Недвижимость

Как добиться признания жилья непригодным, рассказал Дмитрий Быстров

Как добиться признания жилья непригодным, рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В первую очередь, жильцы должны между собой определиться. Если дом уже признают аварийным, то отказаться от сноса после расселения будет уже нельзя. Надзорные органы за этим серьезно следят. Жильцы могут написать заявление для выезда комиссии по определению жилья ветхим или аварийным в органы муниципальной власти. Комиссия с представителями администрации муниципалитета, экспертами всех инстанций проведут комплекс исследований и экспертиз», – разъяснил Дмитрий Быстров.

Он также уточнил, что в Островском районе требуют расселения порядка 6 тысяч квадратных метров жилья, признанных аварийными после 2017 года.

«Проблема решается, аварийного жилья становится меньше, тем не менее, оно присутствует», – добавил глава района.

Напомним, начиная с 2013 года в России действует федеральная и региональные программы для переселения граждан из непригодного жилфонда. Текущая программа рассчитана до 2025 года и нацелена на расселение людей из ветхого и аварийного жилья в удобное и комфортное.