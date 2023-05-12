Недвижимость

В Пскове держат на контроле вопрос с разрушенными зданиями – Борис Елкин

Администрация Пскова держит на контроле вопрос с разрушенными зданиями. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Часть домов на улице Труда в муниципальной собственности. Один из них мы продали под реконструкцию и восстановление. Надо понимать, что это объекты культурного наследия. Сейчас стоит вопрос их реализации, ведётся совместная работа с региональным комитетом по охране ОКН. Проданные, но не восстановленные в отведенный срок, объекты будут изыматься, этот вопрос стоит на контроле у Михаила Юрьевича (Ведерникова, губернатора – ред.)», – отметил Борис Елкин.

Он напомнил что суд изъял из собственности Дом Седельщикова для продажи на торгах.

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«К сожалению, не так много инвесторов. Напомню, что наша муниципальная собственность продавалась три года», – добавил он.