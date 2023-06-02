Незаконно построенный многоквартирный дом снесут в Великих Луках

Многоквартирный дом, построенный без разрешения, снесут в Великих Луках по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба судов Псковской области
Гражданское дело по иску администрации города Великие Луки к физическому лицу о сносе самовольной постройки и по встречному иску к администрации о признании права собственности на самовольную постройку рассмотрел Великолукский городской суд.
В обоснование иска администрации указано, что на земельном участке на улице Лизы Чайкиной, 7, принадлежащем ответчику на праве собственности, возведено пятиэтажное здание многоквартирного жилого дома без получения необходимых в силу закона согласований и разрешений, а именно:
Разрешение на строительство данного объекта капитального строительства не выдавалось, в связи с чем администрация города Великие Луки просила суд признать указанное здание самовольной постройкой и обязать ответчика снести его в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
Ответчик, возражая относительно удовлетворения исковых требований, заявила встречные исковые требования к администрации города Великие Луки о признании права собственности на спорную самовольную постройку.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, суд привлек комитет по региональному контролю и надзору Псковской области и комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. По ходатайствам лиц, участвующих в деле, в ходе рассмотрения дела судом были назначены судебная строительно-техническая экспертиза и повторная комплексная судебная строительно-техническая и историко-культурная экспертиза.
Решением суда исковые требования администрации удовлетворены, суд обязал ответчика снести указанную самовольную постройку в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, в удовлетворении встречного иска – отказано.
Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
В пресс-службе городской администрации корреспонденту Псковской Ленты Новостей уточнили, что здание пока не заселено.