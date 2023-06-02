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Недвижимость

Незаконно построенный многоквартирный дом снесут в Великих Луках

02.06.2023 11:39|ПсковКомментариев: 1

Многоквартирный дом, построенный без разрешения, снесут в Великих Луках по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба судов Псковской области

Гражданское дело по иску администрации города Великие Луки к физическому лицу о сносе самовольной постройки и по встречному иску к администрации о признании права собственности на самовольную постройку рассмотрел Великолукский городской суд. 

В обоснование иска администрации указано, что на земельном участке на улице Лизы Чайкиной, 7, принадлежащем ответчику на праве собственности, возведено пятиэтажное здание многоквартирного жилого дома без получения необходимых в силу закона согласований и разрешений, а именно:

  • без согласования архитектурно-градостроительного решения с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области,
  • без соблюдения требований статьи 49 Градостроительного кодекса РФ и в нарушение требований постановления Псковского областного Собрания депутатов от 28 апреля 2022 года №208 «О границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения города Великие Луки и требованиях к градостроительным регламентам в границах данных зон»,
  • приказа комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области №51 от 11 февраля 2019 года «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границе территории исторического поселения регионального значения город Великие Луки».

Разрешение на строительство данного объекта капитального строительства не выдавалось, в связи с чем администрация города Великие Луки просила суд признать указанное здание самовольной постройкой и обязать ответчика снести его в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Ответчик, возражая относительно удовлетворения исковых требований, заявила встречные исковые требования к администрации города Великие Луки о признании права собственности на спорную самовольную постройку.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, суд привлек комитет по региональному контролю и надзору Псковской области и комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. По ходатайствам лиц, участвующих в деле, в ходе рассмотрения дела судом были назначены судебная строительно-техническая экспертиза и повторная комплексная судебная строительно-техническая и историко-культурная экспертиза.

Решением суда исковые требования администрации удовлетворены, суд обязал ответчика снести указанную самовольную постройку в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, в удовлетворении встречного иска – отказано.

Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

В пресс-службе городской администрации корреспонденту Псковской Ленты Новостей уточнили, что здание пока не заселено. 

Теги: #великие луки #недвижимость #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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