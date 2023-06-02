Дом в «одном из самых успешных проектов» псковского застройщика готов к сдаче

В ближайшее время состоится ввод в эксплуатацию дома №3 по улице Алехина в псковском ЖК «Заречье Park». Об этом во время встречи с журналистами на стройплощадке сообщила заместитель генерального директора группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибильква.
Отличительной чертой ЖК «Заречье Park» стала парковка на 300 мест. У покупателей есть возможность приобрести квартиру с отделкой от застройщика, включив ее стоимость в тело ипотечного кредита. Для молодых семей в комплексе доступна ипотека со ставкой от 4,8%. Застройщик предлагает рассрочку на весь срок строительства.
В доме по улице Алехина, 3 расположены 208 квартир. Первые новоселы вскоре получат ключи. Второй дом в ЖК «Заречье Park» по Ижорского батальона, 17 рассчитан на 337 квартир. Его сдача намечена на следующий год.
«Здесь интересные планировки, красивые подъезды, применены качественные материалы, - отметила Светлана Сибилькова. – Комплекс рассчитан для молодых, динамичный семей с автомобилем. За последние годы в Овсище благодаря нашим стараниям и усилиям наших коллег-застройщиков вырос новый микрорайон, небольшой город в городе».
В домах ЖК «Заречье Park» по 13 этажей, с верхних открывается панорамный вид на город, реку Великую и гору Соколиху.