Недвижимость

Псковичам рассказали, в каком доме можно купить квартиру с ипотекой 4,8%

Купить в Пскове квартиру в ипотеку со ставкой 4,8% могут семьи, имеющие двух несовершеннолетних детей или одного ребенка, рожденного после 2018 года. Предложение доступно в ЖК «Заречье Park» благодаря партнерству группы компаний «ЛУГ» и Сбера. Об этом во время встречи с журналистами на стройплощадке сообщил Игорь Трепов, заместитель управляющего Псковским отделением Сбербанка.

«На Петербургском международном экономическом форуме много говорится про экономическое чудо последнего года. В том числе, про рост ипотеки. Если сравнивать двенадцать дней июня прошлого года и нынешнего, то Сбер по стране оформил в три раза больше ипотечных договоров, - поделился Игорь Трепов данными. – В Псковской области вместе с нашим замечательным партнером, группой компаний "ЛУГ", мы развиваем программу субсидирования. Полученную благодаря ей экономию можно использовать либо для снижения ежемесячного платежа, либо для увеличения площади квартиры, либо для покупки квартиры с отделкой от застройщика».

В качестве одного из примеров эффективного взаимодействия Сбера и ГК «ЛУГ» Игорь Трепов привел состоявшееся на днях оформление ипотеки для клиента, у которого заканчивался срок ипотечного предложения. За один день специалисты банка одобрили субсидированную ставку, завели документы в систему «ДомКлик» и завершили сделку по покупке квартиры в ЖК «Заречье Park».

Отличительной чертой комплекса стало увеличенное количество парковочных мест, застройщик довел их число до 300. Первый дом (ул. Алехина, 3) готов к сдаче, новоселы в ближайшее время начнут получать. Второй дом в том же дворе (ул. Ижорского батальона, 17) будет завершен в следующем году.