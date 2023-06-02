Недвижимость

Продающиеся с готовой отделкой квартиры показал псковский застройщик

При строительстве псковского ЖК «Заречье Park» группа компаний «ЛУГ» вернулась к практике продажи квартир с отделкой от застройщика. Процесс завершения ремонта в нескольких таких квартирах застали журналисты, посетившие стройплощадку.

«Все новое – хорошо забытое старое. Мы вновь продаем квартиры с отделкой, - сказала заместитель генерального директора ГК «ЛУГ» Светлана Сибилькова. - У покупателей есть возможность выбрать, купить квартиру под чистовую отделку или с уже готовой чистовой отделкой. В последнем варианте после получения ключей можно будет заносить мебель, в то время как соседи только приступят к ремонту».

Также она особо отметила, что стоимость отделки от застройщика включается в общее тело ипотечного кредита. Таким образом, несущие кредитное бремя новоселы могут не беспокоиться о поиске средств для проведения ремонта.

Благодаря сотрудничеству «ГК «ЛУГ» и Сбера, в ЖК «Заречье Park» ипотека для молодых семей доступна под 4,8%.

Отличительной чертой комплекса стало увеличенное количество парковочных мест, застройщик довел их число до 300. Первый дом (ул. Алехина, 3) готов к сдаче, новоселы вскоре начнут получать ключи. Второй дом в том же дворе (ул. Ижорского батальона, 17) будет завершен в следующем году.