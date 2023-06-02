Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
обучение в Псковском медколледже
Голос профсоюзов
на заказ стекло и зеркала
Топ уютных летних террас Пскова
«Истфакт» Линия Сталина
Счастливое материнство
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
Муниципальная реформа три четверти пути
 
 
 
ещё Недвижимость 02.06.2023 11:3911 Незаконно построенный многоквартирный дом снесут в Великих Луках 27.06.2023 15:220 ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома 26.06.2023 12:210 Более 12 тысяч гектаров земли заросли сорняками в Псковской области 26.06.2023 11:300 Сбер: Объем выдачи ипотеки на строительство в Псковской области вырос более чем в три раза 24.06.2023 11:030 Названа самая дорогая квартира в России 22.06.2023 21:004 Комнаты в коммуналках подешевели в Петербурге
 
 
 
Самое популярное 21.06.2023 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 22.06.2023 00:080 С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 22.06.2023 12:261 Предполагаемый виновник резонансного ДТП в Пскове отказался от проверки на алкоголь. ФОТО 22.06.2023 10:570 Штормовое предупреждение объявили в Псковской области 22.06.2023 18:260 Набережную и улицы Пскова затопило из-за сильного ливня. ФОТО, ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома

27.06.2023 15:22|ПсковКомментариев: 0

ВТБ проанализировал статистику по выданным кредитам на загородную недвижимость в первом полугодии 2023 года. По данным банка, в основном покупкой и строительством индивидуальных домов занимались мужчины: по итогам января-июня на таких клиентов пришлось 54% проведенных сделок. При этом более 70% заемщиков состояли в официальном браке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании. 

Из статистики ВТБ следует, что клиенты оформляют ипотеку на строительство или покупку готового дома в среднем в возрасте 38 лет. Причем примерно каждый второй заемщик состоит в браке, около четверти никогда не были женаты, 3% клиентов, получивших в ВТБ средства на загородную недвижимость в январе-июне, разведены. Средний размер одного кредита по итогам первого полугодия составил около 6,5 млн рублей. Для сравнения, год назад этот показатель держался на уровне 4,9 млн рублей.

При оформлении ипотеки на строительство дома клиенты в основном отдают предпочтение хозяйственному способу выполнения работ. По данным ВТБ, в первом полугодии самостоятельно возвести объекты планировали 68% заемщиков, а остальные 32% намерены привлечь к строительству профессиональную подрядную организацию. При этом клиенты, получившие ипотеку на уже готовые дома, приобретали объекты площадью в среднем 166 квадратных метров.

«Интерес к частному домостроению в России растёт  ускоренными темпами и, как следствие, отражается на динамике жилищного кредитования. Только в ВТБ за первые шесть месяцев 2023 года объем продаж ипотеки на загородную недвижимость почти в два раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года и примерно в три раза – января-июня рекордного 2021 года. Всего за первое полугодие мы провели на этом рынке около 4,2 тысяч сделок общей суммой 27,4 млрд рублей. Опережающая динамика спроса на индивидуальные дома объясняется сочетанием сразу нескольких факторов: изменившимися предпочтениями россиян на фоне пандемии и перехода целого ряда компаний на постоянный режим удаленной работы, распространением на сегмент ИЖС льготной ипотеки, а также повышением активности банков и застройщиков в этом сегменте», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

По оценке ВТБ, в целом по стране объем рынка ипотеки на частное домостроение по итогам первого полугодия составит около 154 млрд рублей, что более чем в 4 раза превысит результат за аналогичный период 2022 г. и в 14 раз – первого полугодия рекордного 2021 г. Всего же за 2023 года банк ожидает роста сегмента на 80% к уровню 2022 года и более чем в 8 раз – к результату 2021 года, до 250 млрд рублей.

Теги: #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Уверены ли вы в завтрашнем дне?
В опросе приняло участие 111 человек
27.06.2023, 16:150 Фестиваль гусельной музыки пройдет в Красногородском районе 27.06.2023, 16:110 Проект воссоздания пострадавшей от огня усадьбы Римского-Корсакова в Любенске завершат к концу года 27.06.2023, 16:040 Россиянина убило ударом молнии. ВИДЕО 27.06.2023, 16:030 Проверку по факту разлива ртути организовали в Пскове
27.06.2023, 15:590 Перекресток улиц Звездной и Труда закроют в Пскове на пять дней 27.06.2023, 15:580 Истории о взрослой жизни расскажут псковичам актёры драмтеатра в ресторане «Пхали Хинкали» 27.06.2023, 15:540 Военный комиссариат Псковской области доукомплектовали новой оргтехникой 27.06.2023, 15:351 Музейщики презентовали главный приз фестиваля «Довмонт Псковский»
27.06.2023, 15:220 ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома 27.06.2023, 15:090 «Гонки по вертикали»: мятеж с продолжением, предвыборные хроники и перемены в первых лицах 27.06.2023, 15:050 Ольгинский мост полностью открыли для движения в Пскове. ВИДЕО 27.06.2023, 14:590 Псковские воздушные гимнастки выиграли 14 медалей на чемпионате в Петербурге 
27.06.2023, 14:470 «Беседка»: Светлана Мельникова о фестивале «Довмонт Псковский». ВИДЕО 27.06.2023, 14:390 Трудовое законодательство в России вредит предпринимателям — Игорь Савицкий 27.06.2023, 14:330 «Эхо города»: Инвестиционный потенциал Островского района и развитие туризма 27.06.2023, 14:240 До +27°C прогреется воздух в Псковской области 28 июня
27.06.2023, 14:110 Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки 27.06.2023, 14:080 Движение по всем полосам Ольгинского моста в Пскове откроют в течение часа 27.06.2023, 14:031 Зарплаты чиновников должны быть привязаны к доходам рабочих на производстве — Игорь Савицкий 27.06.2023, 13:560 Почётный гражданин Гдова Сергей Каширин скончался на 95-м году жизни
27.06.2023, 13:440 Житель Локнянского района предстанет перед судом за угрозу убить знакомую 27.06.2023, 13:331 «Новые люди» помогут Игорю Романову пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора 27.06.2023, 13:300 Брат Михаила Горшенева исполнит лучшие песни «Короля и Шута» в Пскове 27.06.2023, 13:260 Андрей Маковский: Создание союзов – это правильно и своевременно
27.06.2023, 13:220 Умер актер из «Титаника» Лью Палтер 27.06.2023, 13:140 Детская потешная битва состоится на фестивале «Довмонт Псковский» 27.06.2023, 13:064 Место разлива ртути оградили на Запсковье 27.06.2023, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о кадрах для промышленности
27.06.2023, 12:550 Разлив ртути случился в Пскове 27.06.2023, 12:510 Фильм о событиях 1825 года будут снимать в «Михайловском» 27.06.2023, 12:450 Псковский театр драмы 5 июля завершит 117-й сезон 27.06.2023, 12:390 Пятитысячную купюру с признаками подделки нашли в Пскове
27.06.2023, 12:260 Фестиваль «Довмонт Псковский» становится престижным событием – Светлана Мельникова 27.06.2023, 12:212 «Новые люди» и «Партия роста» создадут политический союз 27.06.2023, 12:100 Интерактив: Вывоз мусора в Ваулинский карьер 27.06.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Довмонт Псковский»
27.06.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 июня 27.06.2023, 11:580 На встречу с космонавтом в Псковском планетарии собрались более 60 детей 27.06.2023, 11:560 Изборский музей-заповедник получил от «Яндекса» статус «Хорошее место» 27.06.2023, 11:450 Двух лосей в борщевике заметили псковичи на улице Линейной. ФОТО
27.06.2023, 11:430 Житель Ленобласти обнаружил в лесу пакет с отрубленной головой 27.06.2023, 11:400 Фотофакт: Дети искупались в луже во время дождя в Пскове 27.06.2023, 11:360 «Кузница»: Где взять квалифицированные кадры для промышленности? 27.06.2023, 11:321 «Горводоканал» прокомментировал жалобы на качество воды в микрорайоне Родина
27.06.2023, 11:290 ВЦИОМ: Почти половина россиян допускает существование тайной организации, влияющей на мировые процессы 27.06.2023, 11:210 ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже 27.06.2023, 11:080 Пять закрытых спектаклей для семей участников СВО покажут в Пскове 27.06.2023, 10:580 Первые в этом году лисички нашли в лесах Псковской области
27.06.2023, 10:530 «Беседка»: Светлана Мельникова о фестивале «Довмонт Псковский» 27.06.2023, 10:440 В Госдуму внесут законопроект о приравнивании блогеров к СМИ 27.06.2023, 10:380 Благоустройство дворов и ремонт дорог проводят в Великих Луках 27.06.2023, 10:222 Лиса задушила кота в псковской деревне. ВИДЕО
27.06.2023, 10:122 Следователю в Пскове предлагают льготы и зарплату от 35 тысяч рублей 27.06.2023, 09:583 Три выпускника Псковской области набрали сто баллов на ЕГЭ по обществознанию 27.06.2023, 09:400 В России предложили отменить НДФЛ для ряда граждан 27.06.2023, 09:290 Удар молнии стал причиной трех пожаров в Псковской области за сутки
27.06.2023, 09:190 Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность экс-следователя в Пскове 27.06.2023, 09:150 Мошенники использовали события выходных для обмана россиян 27.06.2023, 09:000 35% псковичей планируют путешествие по России для летнего отпуска в 2023 году 27.06.2023, 08:450 Глава Россельхознадзора призвал ужесточить наказание за фальсификат
27.06.2023, 08:280 Минкульт меняет правила использования Пушкинской карты 27.06.2023, 08:110 В России попросили ужесточить контроль за производством и оборотом БАДов 27.06.2023, 07:530 Telegram в начале июле запустит формат сториз 27.06.2023, 07:371 Минтруд предложил двойную индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах
27.06.2023, 07:190 В Госдуме планируют запретить продажу алкоголя в жилых домах 27.06.2023, 07:010 Штормовой циклон захватывает Европейскую Россию 26.06.2023, 22:140 Консолидация всего общества сыграла в эти дни решающую роль - Путин 26.06.2023, 22:110 Три автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове
26.06.2023, 22:000 Хирург предупредил об опасных последствиях редкого мытья пупка 26.06.2023, 21:400 Инициаторами ссор из-за денег в Пскове чаще становятся женщины − опрос 26.06.2023, 21:320 Путин сегодня вечером сделает ряд заявлений из Кремля 26.06.2023, 21:200 Ученые выявили плюсы дневного сна для работы мозга
26.06.2023, 21:130 Интенсивы по созданию экопространства в Корытовском лесопарке стартовали в псковском «Кванториуме» 26.06.2023, 21:000 В России появится биобанк слюны 26.06.2023, 20:400 В Москве эвакуируют посетителей Останкинской телебашни 26.06.2023, 20:400 Врач посоветовала есть больше бобовых в жаркую погоду
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru