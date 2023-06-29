Недвижимость

Новую меру поддержки участников спецоперации одобрили псковские депутаты

Новую меру поддержки участников специальной военной операции одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Военнослужащие, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС РФ, и лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий, получат право на однократное первоочередное бесплатное предоставление им в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Определены дополнительные категории граждан на данную меру соцподдержки:

участники специальной военной операции; члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции до истечения одного года со дня завершения их участия в специальной военной операции вследствие полученных ими в ходе участия в специальной военной операции увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, не получивших земельный участок в первоочередном порядке в собственность.

К членам семьи погибшего (умершего) участника специальной военной операции относятся:

родители (усыновители) погибшего (умершего) участника специальной военной операции; супруга (супруг) погибшего (умершего) участника специальной военной операции, не вступившие в повторный брак; дети погибшего (умершего) участника специальной военной операции, в том числе усыновленные, в возрасте до 18 лет; дети погибшего (умершего) участника специальной военной операции, в том числе усыновленные, старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети погибшего (умершего) участника специальной военной операции, в том числе усыновленные, в возрасте до 23 лет, обучающиеся на очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Вид разрешенного использования земельных участков - для индивидуального жилищного строительства.

Депутаты единогласно поддержали законопроект.