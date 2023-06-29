Новую меру поддержки участников спецоперации одобрили псковские депутаты

Новую меру поддержки участников специальной военной операции одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Военнослужащие, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС РФ, и лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий, получат право на однократное первоочередное бесплатное предоставление им в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Определены дополнительные категории граждан на данную меру соцподдержки:
К членам семьи погибшего (умершего) участника специальной военной операции относятся:
Вид разрешенного использования земельных участков - для индивидуального жилищного строительства.
Депутаты единогласно поддержали законопроект.