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Сергей Вострецов поддержал инициативу бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака

Инициативу бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака лидер объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов считает хорошей. Такое мнение он высказал в Telegram-канале.

«Очень рады, что идеи профсоюзов России СОЦПРОФ в Государственной думе партии слышат. Это очень хорошая инициатива. Земля - это богатство нашей страны, а чтобы это богатство работало его нужно использовать. Чем быстрее мы переселим людей в свои подворья, тем быстрее вырастет, окрепнет и безопасность нашего государства», - сказал он.

По мнению политика, когда люди живут в мегаполисах, они уязвимы различным техногенным и экологическим катастрофам.

«На своем участке с независимыми коммуникациями и хозяйством можно многое пережить безболезненно. Придется трудиться, но успокаивайте себя тем, что не надо тратить деньги и время на фитнес клубы, и вы будете кушать свежие и натуральные продукты. Психика станет намного устойчивее, появятся новые смыслы жизни. Интернет и другие удобства сейчас не проблема доставить в любую глухомань. Надеюсь, большинство в парламенте поддержат данную инициативу. Дайте людям столько земли, сколько они готовы обрабатывать», - добавил он.