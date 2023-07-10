Недвижимость

Сбер снизил ставки по «Господдержке» и «Семейной ипотеке»

Сбер снизил ставки на Домклик по льготным ипотечным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» для покупки недвижимости на первичном рынке с 12 июля по 31 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Минимальная ставка по «Семейной ипотеке» составит от 5,4% годовых с учётом сервиса электронной регистрации на Домклик. По «Господдержке» — от 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни. Первоначальный взнос по этим программам — от 15%.

Помимо готового или строящегося жилья на первичном рынке, по льготным программам можно купить земельный участок под строительство. Кроме того, можно построить жилой дом по льготным ставкам. По программе «Господдержка» она составит 7,3%, а по «Семейной ипотеке» — 5,3%.

Максимальная сумма кредита, которую можно взять по льготной ипотеке, равна 12 млн рублей при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 6 млн рублей — при покупке в других регионах.

Подать заявку на льготную ипотеку можно онлайн на Домклик.

«Мы видим высокий спрос на льготную ипотеку среди наших клиентов. В июне по программам с господдержкой на Домклик было оформлено 41,3 тыс. кредитов на 178,7 млрд рублей. По сравнению с маем, когда был зафиксирован предыдущий рекорд, объём выдач вырос на 4%. Новые более выгодные условия по ставкам сделают ипотеку ещё доступнее и привлекательнее для россиян, которые хотят купить дом или квартиру», – рассказал исполняющий обязанности директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.