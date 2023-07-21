Недвижимость

Правила проведения собраний собственников жилья меняются в России

Раньше подделать протоколы общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах не составляло труда. Изменит ситуацию закон, который Госдума приняла 21 июля в третьем чтении.

Закон ужесточит требования к порядку проведения общего собрания собственников, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, представляя документ на пленарном заседании Госдумы, пишет «Парламентская газета».

Сейчас при проведении общего собрания жильцов многоквартирного дома в заочной форме администраторам может быть как физическое, так и юридическое лицо. И во втором случае определить, кто принимает от собственников жилья письменные решения по вопросам повестки общего собрания и вносит данные в различные информационные системы ЖКХ, невозможно, напомнила депутат.

Теперь, благодаря законодательным изменениям, администратором общего собрания будет один из собственников жилья или должностное лицо управляющей компании. При этом будут указаны ФИО, паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты этого человека. Он и будет нести персональную ответственность за достоверность сведений, внесенных в систему при голосовании.

Если будет понятно, кто отвечает за внесение протоколов общего собрания в ГИС ЖКХ, то проблема подделок будет решена, отметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, правоохранительным органам не придется искать, кто подделал подписи собственников в протоколе. «Если хоть одна подпись будет фальшивой, то ее создатель ответит в соответствии с законом. А если откажется от своего «творения», то протокол станет автоматически недействительным», — не сомневается парламентарий.

Кроме того, по новым правилам собственники квартир, которые не могут принимать участия в электронном голосовании, смогут проголосовать в МФЦ. Это станет возможным, если органы местного самоуправления заключат соглашение о взаимодействии с этой структурой.

Общее собрание собственников нужно проводить минимум раз в год. При необходимости можно организовать и внеочередное. Его инициатором может стать любой житель дома, как один, так и группа единомышленников, представители управляющей компании или органа местного самоуправления, если дом находится в муниципальной собственности.

В собрании участвуют владельцы квартир или их законные представители, а также представители органа местного самоуправления, ТСЖ или управляющей компании.

О проведении важного мероприятия нужно предупредить и сделать это не позднее чем за десять дней. Можно вывесить объявление в подъезде, отправить уведомление о собрании по почте заказными письмами или вручить лично под роспись.

Есть несколько форм голосования жильцов: очная, очно-заочная и заочная. Если используют первую, то собственники лично присутствуют на собрании. При второй участники собрания могут отдать свой голос прямо на собрании или проголосовать, ознакомившись с повесткой дня заочно.

Если удобна третья форма, то жители дома вправе голосовать как в электронном виде по адресу, указанному в сообщении о собрании, так и в бумажном, передав анкету администратору.

Во время ежегодной встречи можно определить способы управления МКД, выбрать управляющую организацию, ответственных за подписание договоров по вопросам управления домом, решить, нужно ли придомовое благоустройство и ремонт, текущий или капитальный, а также на что потратить деньги от аренды помещений, если есть такая статья дохода. Также в компетенции общего собрания — заключение собственниками, действующими от своего имени, договоров с ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и согласие на перевод жилого помещения в нежилое.

Решения по обсуждаемым вопросам принимаются большинством голосов собственников, которые участвуют в собрании. Правда, есть исключения, решение по которым принимают, если проголосуют больше 50 процентов всех собственников МКД. Это выбор управляющей организации, создание ТСЖ, то, каким способом формировать деньги на капремонт, решение о текущем ремонте общего имущества.

Итоги собрания нужно внести в протокол не позднее чем через десять дней после его проведения. А затем направить подлинники решений и протокола в управляющую организацию, региональную Госжилинспекцию.

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