Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
учеба в ПАТК
Купе-кроссовер Geely Tugella
самое время для ремонта
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Муниципальная реформа FAQ
Муниципальная реформа три четверти пути
Господин Рейтингомер
Интересные места отдыха в Псковской области
Топ уютных летних террас Пскова
университет профсоюзов
удобное страхование
 
 
 
ещё Недвижимость 21.07.2023 13:110 Более тысячи квартир построили в Пскове за 2022 год 22.07.2023 12:300 Правила проведения собраний собственников жилья меняются в России 21.07.2023 16:020 Более 100 млн рублей взяли псковичи в Сбере на индивидуальное жилищное строительство в 2023 году 21.07.2023 13:110 Более тысячи квартир построили в Пскове за 2022 год 21.07.2023 11:061 Портфель ипотечного кредитования Сбера на Северо-Западе достиг триллиона рублей 19.07.2023 18:300 С начала года в Псковской области возвели шесть многоквартирных домов
 
 
 
Самое популярное 17.07.2023 16:1840 Перенести памятник Ленину с главной площади Пскова предложил Михаил Ведерников 15.07.2023 15:343 Опубликована программа празднования 1120-летия Пскова 19.07.2023 21:232 Учительницу начальных классов в Пскове признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью двум ученикам 18.07.2023 07:250 Ушел из жизни первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов 15.07.2023 16:490 Драка случилась при выступлении фолк-группы Spiritual Seasons на сцене в Самолве
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Правила проведения собраний собственников жилья меняются в России

22.07.2023 12:30|ПсковКомментариев: 0

Раньше подделать протоколы общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах не составляло труда. Изменит ситуацию закон, который Госдума приняла 21 июля в третьем чтении.

Закон ужесточит требования к порядку проведения общего собрания собственников, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, представляя документ на пленарном заседании Госдумы, пишет «Парламентская газета».

Сейчас при проведении общего собрания жильцов многоквартирного дома в заочной форме администраторам может быть как физическое, так и юридическое лицо. И во втором случае определить, кто принимает от собственников жилья письменные решения по вопросам повестки общего собрания и вносит данные в различные информационные системы ЖКХ, невозможно, напомнила депутат.

Теперь, благодаря законодательным изменениям, администратором общего собрания будет один из собственников жилья или должностное лицо управляющей компании. При этом будут указаны ФИО, паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты этого человека. Он и будет нести персональную ответственность за достоверность сведений, внесенных в систему при голосовании.

Если будет понятно, кто отвечает за внесение протоколов общего собрания в ГИС ЖКХ, то проблема подделок будет решена, отметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам,  правоохранительным органам не придется искать, кто подделал подписи собственников в протоколе. «Если хоть одна подпись будет фальшивой, то ее создатель ответит в соответствии с законом. А если откажется от своего «творения», то протокол станет автоматически недействительным», — не сомневается парламентарий.

Кроме того, по новым правилам собственники квартир, которые не могут принимать участия в электронном голосовании, смогут проголосовать в МФЦ. Это станет возможным, если органы местного самоуправления заключат соглашение о взаимодействии с этой структурой.

Общее собрание собственников нужно проводить минимум раз в год. При необходимости можно организовать и внеочередное. Его инициатором может стать любой житель дома, как один, так и группа единомышленников, представители управляющей компании или органа местного самоуправления, если дом находится в муниципальной собственности.

В собрании участвуют владельцы квартир или их законные представители, а также представители органа местного самоуправления, ТСЖ или управляющей компании.

О проведении важного мероприятия нужно предупредить и сделать это не позднее чем за десять дней. Можно вывесить объявление в подъезде, отправить уведомление о собрании по почте заказными письмами или вручить лично под роспись.

Есть несколько форм голосования жильцов: очная, очно-заочная и заочная. Если используют первую, то собственники лично присутствуют на собрании. При второй участники собрания могут отдать свой голос прямо на собрании или проголосовать, ознакомившись с повесткой дня заочно.

Если удобна третья форма, то жители дома вправе голосовать как в электронном виде по адресу, указанному в сообщении о собрании, так и в бумажном, передав анкету администратору.

Во время ежегодной встречи можно определить способы управления МКД, выбрать управляющую организацию, ответственных за подписание договоров по вопросам управления домом, решить, нужно ли придомовое благоустройство и ремонт, текущий или капитальный, а также на что потратить деньги от аренды помещений, если есть такая статья дохода. Также в компетенции общего собрания — заключение собственниками, действующими от своего имени, договоров с ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и согласие на перевод жилого помещения в нежилое.

Решения по обсуждаемым вопросам принимаются большинством голосов собственников, которые участвуют в собрании. Правда, есть исключения, решение по которым принимают, если проголосуют больше 50 процентов всех собственников МКД. Это выбор управляющей организации, создание ТСЖ, то, каким способом формировать деньги на капремонт, решение о текущем ремонте общего имущества.

Итоги собрания нужно внести в протокол не позднее чем через десять дней после его проведения. А затем направить подлинники решений и протокола в управляющую организацию, региональную Госжилинспекцию.

Подробнее в ПГ:

Теги: #собственники #жилье
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пойдете ли вы на мероприятия в рамках Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 269 человек
22.07.2023, 16:360 Дымники на трубы Лазаревской церкви устанавливают в Печорах 22.07.2023, 16:210 Человек погиб при обрушении пешеходного моста в Луге 22.07.2023, 16:140 Высокую степень червивости в грибах отмечают псковские любители тихой охоты 22.07.2023, 16:070 Безумный шляпник, Ковбой и Кальмар: какие костюмы подобрали псковичи для сап-карнавала. ФОТО
22.07.2023, 15:550 До +22°C прогреется воздух в Псковской области 23 июля 22.07.2023, 15:340 К именинам Ольги Лариной дом в Тригорском украсили живыми цветами 22.07.2023, 15:140 Массовый заплыв в карнавальных костюмах на SUP-досках начался в Пскове. ФОТО 22.07.2023, 14:570 Жители Опочки и Красногородского района фиктивно зарегистрировали граждан
22.07.2023, 14:351 Видеонаблюдение установили в подземном переходе в Великих Луках 22.07.2023, 14:130 Более ста человек покусали клещи в Псковской области за неделю 22.07.2023, 13:560 Владимир Маяковский «во весь голос» прозвучит в «Михайловском» 23 июля 22.07.2023, 13:440 Площадка «Кузнечный двор» пользуется популярностью у псковичей. ФОТО
22.07.2023, 13:380 Местные жители заметили медведя в Новоржевском районе 22.07.2023, 13:090 Псковские кавер-группы выступят на вечернем концерте в честь Дня города 22.07.2023, 12:300 Правила проведения собраний собственников жилья меняются в России 22.07.2023, 12:101 О сложностях при устройстве подземных переходов в Великих Луках рассказал глава города
22.07.2023, 11:530 Более 300 тысяч рублей похитили мошенники у псковичей 22.07.2023, 11:350 Приём заявок на участие в конкурсе «Многодетная семья года» стартовал в Псковской области 22.07.2023, 11:140 Фестиваль «Кубок Освобождения» проходит на псковском стадионе «Машиностроитель». ФОТО 22.07.2023, 10:550 Необходимость строительства подземных переходов в Великих Луках объяснил Николай Козловский
22.07.2023, 10:370 Более трех тысяч фотографий собрал фестиваль «Цвет белой стены» в Пскове 22.07.2023, 10:180 О путях заражения менингитом предупредил иммунолог 22.07.2023, 10:000 Уверенности в завтрашнем дне пожелал работникам торговли Александр Котов 22.07.2023, 09:380 Новая порция атлантической влаги придет на Северо-Запад России 23 июля
22.07.2023, 09:204 Алену Трунову назначили председателем комитета по труду и занятости Псковской области 22.07.2023, 09:000 Концерты и фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь»: что ждет псковичей на День города 22 июля 21.07.2023, 23:040 Полиция продолжает разыскивать пропавшего в 2019 году великолучанина 21.07.2023, 22:580 Водные фонарики запустили в дендропарке Пскова. ФОТО
21.07.2023, 22:490 Монтаж балок пролетного строения ведется на мосту через реку Толбица в Псковском районе 21.07.2023, 22:300 Мероприятие для детей состоялось в Туристском информационном центре Псковской области 21.07.2023, 22:200 Музей иконописи откроют в башне Святых ворот в Печорах после реставрации 21.07.2023, 22:130 Строительство ФАПов продолжается в районах Псковской области
21.07.2023, 22:100 Не купаться в пьяном виде призвали псковичей в День города 21.07.2023, 22:000 Внешний долг к ВВП России упал до исторического минимума в 15% 21.07.2023, 21:400 Как связан советский актер Алексей Ванин с Псковской областью, рассказали музейщики  21.07.2023, 21:370 Экс-продюсера «Нашего радио» Михаила Козырева* включили в реестр иноагентов
21.07.2023, 21:290 Радуга зависла над Псковом. ФОТО 21.07.2023, 21:200 Почти 200 кур не пропустили через границу в Псковской области 21.07.2023, 21:190 К запуску водных фонариков готовятся в Пскове 21.07.2023, 21:040 Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» открылся в Пскове
21.07.2023, 21:000 Более 50 псковичей, призванных на службу в Росгвардию, приняли военную присягу 21.07.2023, 20:400 Пскович признан лучшим игроком тура Юношеской футбольной лиги Северо-Запада 21.07.2023, 20:380 Победителей квиза форума «Истоки» приняли в Псковском кремле 21.07.2023, 20:340 Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
21.07.2023, 20:240 Цветы возложили к монументу в память о Ледовом побоище под Псковом 21.07.2023, 20:200 Как не стать жертвой мошенников, рассказали жителям Великих Лук 21.07.2023, 20:000 Свыше 80% российских туристов отдохнут этим летом внутри страны 21.07.2023, 19:440 Островский район празднует 79-ю годовщину освобождения от фашистов
21.07.2023, 19:380 «Беседка»: Специальные гости гала-шоу «Битва талантов». ВИДЕО 21.07.2023, 19:230 Игоря Стрелкова арестовали до 18 сентября 21.07.2023, 19:060 Члены рабочей группы «сверили часы» по подготовке к осенней выборной кампании в Псковской области 21.07.2023, 18:590 Скрытая интрига
21.07.2023, 18:510 Опубликована культурная программа Дней Псковской области в Витебске 21.07.2023, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о гала-шоу «Битва талантов» 21.07.2023, 18:210 Экс-депутата Псковской годумы Дмитрия Пермякова оштрафовали за дискредитацию ВС России 21.07.2023, 18:200 Более 240 новых рабочих мест для людей с инвалидностью появилось в Псковской области за месяц
21.07.2023, 18:000 Расписание пригородных поездов в Псковской области изменится 24 июля  21.07.2023, 17:550 Евгений Михайлов о задержании Игоря Стрелкова: Политически это очень негативная новость 21.07.2023, 17:450 Переносную выставку о гусельной культуре передадут в Гдовский музей истории края 21.07.2023, 17:340 Псковичка приняла участие в межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы»
21.07.2023, 17:230 Средний лимит по кредитным картам для россиян приблизился к 100 тысячам рублей 21.07.2023, 17:120 Расписание общественного транспорта изменится в Великих Луках на два дня 21.07.2023, 17:020 Кандидатский квартет и «Родина», которую мы потеряли 21.07.2023, 17:000 Социально-трудовые дома для обездоленных: за и против
21.07.2023, 16:521 Первый камень в основание фундамента будущей больницы заложили в Пыталово 21.07.2023, 16:390 Три пенсионерки из Псковской области отдали мошенникам более 800 тысяч рублей 21.07.2023, 16:262 Псковичи выбирают Сочи для отдыха на Черном море 21.07.2023, 16:191 Часы стоимостью более миллиона рублей пытался провезти водитель микроавтобуса через границу в Псковской области
21.07.2023, 16:150 «Беседка»: Специальные гости гала-шоу «Битва талантов» 21.07.2023, 16:131 В рубель: Где отдохнуть в отпуске, пока цены без устали растут 21.07.2023, 16:020 Более 100 млн рублей взяли псковичи в Сбере на индивидуальное жилищное строительство в 2023 году 21.07.2023, 15:530 Василевские чтения открылись в Пскове
21.07.2023, 15:350 Годовая инфляция в России составила 3,6% 21.07.2023, 15:230 Женщина на автомобиле травмировала двух подростков на мопеде под Псковом. ФОТО 21.07.2023, 15:150 Более 230 полицейских обеспечат правопорядок на массовых мероприятиях в Псковской области 21.07.2023, 15:030 Детский отдых глазами взрослого: чем отличаются государственные и частные псковские лагеря?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru