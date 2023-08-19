Недвижимость

Дачи и коттеджи подешевели летом в большинстве регионов России

Частные дома начали дешеветь в большинстве регионов России. Об этом сообщил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«Тенденция к падению цен прослеживается все четче. За первые три месяца этого года стоимость домов снизилась всего в девяти регионах, в остальных собственники подняли цены в расчете на продажу во время высокого сезона. Но сезон подходит к концу, а покупателей нет - объем предложения домов в среднем по стране вырос за лето на 11%. И теперь уже в 47 краях, областях и республиках продавцам приходится переписывать ценник в сторону снижения», - сказал собеседник ТАСС.

Согласно исследованию федерального портала, в среднем по стране частный дом с апреля по август 2023 года подешевел на 0,8%, до 6,25 млн рублей.