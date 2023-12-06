Недвижимость

Арендное жилье в крупных городах подорожало на 25%

Арендное жилье в крупных городах подорожало за последний год на четверть. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости.

«В частности, в крупных городах рост средней ставки аренды самых популярных однушек превысил 25%, аналогичная ситуация со стоимостью съема двухкомнатных квартир, — рассказала «Известиям» директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

По ее информации, больше всего цены поднялись в Нижнем Новгороде (+28%), Челябинске (+26,4%), Тюмени (+22,7%), Волгограде (+21,3%) и Ростове-на-Дону (+17,6%).

В столице показатель увеличился на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13%, добавила она.

«Причин на это много, в том числе общая экономическая ситуация. Для многих арендодателей сдача квартир под съём является едва ли не единственным доходом, соответственно, они и поднимают цены», — рассказал член Генсовета «Деловой России» владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Как отметила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова, спрос на арендное жилье растет из-за снижения доступности ипотеки.

До конца года средние ставки аренды могут вырасти еще 1-2%, в начале следующего года ставки аренды замедлят рост, однако нельзя исключать, что до весны они могут еще вырасти, спрогнозировала Ольга Павлинова.